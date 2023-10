METEO. IN SETTIMANA DUE FINESTRE CON TEMPORALI E VENTO FORTE

Data pubblicazione 31 Ottobre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo una breve finestra più soleggiata tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, due nuovi impulsi di maltempo con precipitazioni diffuse e rinforzo del vento, il primo giovedì ed il secondo tra sabato pomeriggio e domenica mattina.

Martedì 31 ottobre alla notte molto nuvoloso o coperto ovunque, poi rapide schiarite a partire dalla pianura occidentale; al pomeriggio sereno o poco nuvoloso per residui addensamenti. Nella notte rovesci e temporali diffusi sulle Prealpi e la pianura orientale, in esaurimento a partire da ovest nella mattinata; precipitazioni assenti o solo residue occasionali dal pomeriggio. Neve oltre 1800 metri. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in calo. Zero termico attorno a 2200-2400 metri, in risalita nella giornata. Venti in montagna da moderati a forti dai quadranti settentrionali, in particolare sulle creste di confine; in attenuazione dal pomeriggio ed in serata.

Mercoledì 1 novembre cielo alla notte velato o poco nuvoloso con coperture in rapido aumento nella mattina fino ad ovunque coperto. Precipitazioni deboli sparse ed irregolari dalla tarda mattina, più probabili nel pomeriggio sulla fascia Prealpina e pedemontana. Neve oltre 1700 metri. Temperature in calo, moderato o forte nelle minime, lieve nelle massime. Zero termico tra 2000 e 2200 metri. Venti in montagna da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulle cime.

Giovedì 2 novembre cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni dalla mattina deboli diffuse sui settori occidentali e le Prealpi, più isolate altrove; in intensificazione ed estensione al pomeriggio-sera fino a moderate o localmente forti sulla fascia Prealpina e pedemontana, da deboli a moderate altrove. Neve oltre 1500 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo, con scarsa escursione termica. Zero termico in temporanea risalita da 2000 metri a 2800 metri nella giornata. Venti in rapido rinforzo nella mattina, in montagna moderati dai quadranti meridionali, fino a forti o molto forti sulle cime Appenniniche e Alpine.

Fonte Arpa Lombardia