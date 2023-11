FORZA ITALIA: UN EX SINDACO DI PASTURO PER COMMERCIO E ARTIGIANATO

Data pubblicazione 7 Novembre 2023

LECCO – Giuseppe Fusi, classe 1957 cresciuto nel rione Lecchese di Rancio Alta, è diventato il nuovo responsabile del Dipartimento Commercio e Artigianato di Forza Italia: molto conosciuto in Valsassina per aver rivestito importanti incarichi professionali come responsabile di filiali di banca sul territorio lecchese ma si è distinto anche per l’impegno garantito come pubblico amministratore, nella veste di sindaco di Pasturo dal 2004 al 2009 e poi quale presidente dell’Unione dei comuni della Valsassina, impegnandosi successivamente in Comunità Montana e dal 2010-2011 alla presidenza del locale Lions Club Valsassina. Fusi è volontario nel gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale-Rancio Laorca, appassionato di montagna e un buon camminatore. In più è membro del Collegio Sindacale di First Cisl Monza Brianza Lecco e nel 2013 è entrato in Consiglio comunale a Lecco in sostituzione di un consigliere eletto in Regione Lombardia.

“Con la sua nomina – interviene il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi – gli addetti ai lavori dell’intero territorio provinciale che fanno riferimento a Forza Italia, potranno contare sulla preparazione professionale e sulla consulenza di Giuseppe Fusi…”