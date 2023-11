CARITAS: RACCOLTA DI CIBO NELLE PARROCCHIE PER 20 FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Data pubblicazione 10 Novembre 2023

VALSASSINA – La Caritas del Decanato di Primaluna-Valsassina propone nel periodo di Avvento una raccolta viveri in aiuto delle persone in condizione di fatica. Il gruppo Caritas Decanale, in collaborazione con i servizi sociali di base dei Comuni, sta aiutando circa una ventina di famiglie con un pacco viveri che viene consegnato ogni due mesi.

“Il nostro aiuto non è risolutivo – spiegano dalla Caritas – ma vuole essere un sostegno che esprima solidarietà, vicinanza e infonda coraggio in un momento di estrema fatica. Per questo chiediamo a tutti coloro che vogliono esprimere questa vicinanza di collaborare alla raccolta dei generi alimentari che poi verranno distribuiti. Raccomandiamo che i viveri consegnati abbiano data di scadenza oltre dicembre 2024”.

Ecco un elenco degli alimenti che vengono raccolti: tonno, carne in scatola (tipo Simmenthal), olio di oliva/mais (bottiglie di plastica o lattina), verdure in scatola (fagiolini, piselli, lenticchie, ceci, fagioli), biscotti, fette biscottate, caffè, the, zucchero, nutella, marmellata, crakers, dadi, pomodoro (lattine), riso, igiene personale, detersivi (bucato, piatti, pavimenti).

Il materiale raccolto dovrà essere consegnato nelle parrocchie aderenti (contattare per questo i singoli sacerdoti) a partire da domenica 12 novembre fino alla domenica 3 dicembre possibilmente negli orari della messa. Tutto il materiale raccolto in parrocchia deve essere consegnato a Bindo mercoledì 29 novembre e 6 dicembre dalle 9 alle 10.30.



Per informazioni chiedere a: Caritas Decanale Primaluna 348-1892576 da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (risponde Valeria, volontario Caritas).