AUTO: COSA SCEGLIERE OGGI TRA ACQUISTO E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?

Data pubblicazione 17 Novembre 2023

Decidere tra il noleggio o l’acquisto dell’auto non è semplice, soprattutto se non si dispone di dati affidabili e utili per compiere una scelta consapevole. In particolare, un aspetto importante che bisogna considerare in queste circostanze è la convenienza della formula di mobilità, valutando con attenzione quale soluzione offre il maggiore vantaggio economico.

Il noleggio a lungo termine è un servizio molto popolare al giorno d’oggi, non solo fra le aziende e i professionisti ma anche tra i privati. Questa formula garantisce un’elevata comodità, inoltre offre la possibilità di guidare un’auto sempre nuova, tecnologicamente aggiornata e sicura, pagando un canone tutto compreso che include l’immatricolazione, l’assicurazione, il soccorso stradale e la manutenzione, mentre rimangono esclusi solo la tassa automobilistica del bollo e i rifornimenti o le ricariche.

L’importo del canone mensile dipende da numerosi fattori, come il modello scelto, l’allestimento del veicolo, la durata del contratto e il chilometraggio incluso nel contratto.

In base a questi aspetti, è possibile confrontare il costo del noleggio con quello dell’acquisto finanziato della vettura, una comparazione che, naturalmente, bisognerebbe effettuare per il modello di proprio interesse.

Lo studio di Facile.it sul confronto tra il noleggio e l’acquisto della Jeep Avenger

Per aiutare chi desidera scoprire se è più vantaggioso l’acquisto o il noleggio dell’auto, Facile.it ha realizzato uno studio interessante e utile comparando i costi di entrambe le formule.

Nel dettaglio, gli esperti del noleggio per lunghi periodi di Facile.it si sono concentrati sulla Jeep Avenger, un moderno B-SUV proposto con motorizzazioni a benzina ed elettriche, dotato di un design distintivo e innovativi aiuti alla guida.

Secondo l’analisi, con l’acquisto finanziato in 4 anni si spendono 199 euro al mese per le rate e 8.171 euro per l’anticipo iniziale, con una spesa complessiva di 25.478 euro considerando anche 7.954 euro per i costi di manutenzione, tagliando, revisione, assicurazione RCA e polizza danni al veicolo. Bisogna tenere conto poi di una maxi rata finale di 13.870 euro, con un prezzo di rivendita al momento del riscatto stimato in 13.818 euro.

Per quanto riguarda invece il noleggio a lungo termine della Jeep Avenger a benzina, l’analisi di Facile.it ha rilevato un canone mensile di 284 euro con un anticipo di 5.000 euro e una durata del contratto di 48 mesi, in cui sono comprese tutte le spese da pagare a parte con l’acquisto, eccezion fatta per il bollo auto.

In questo caso, si ottiene un costo complessivo di 18.632 euro, senza nessuna maxi rata finale poiché l’auto rimane di proprietà dell’azienda di noleggio, ottenendo quindi un risparmio di 6.846 euro.

Come funziona il noleggio a lungo termine per privati

Il noleggio a lungo termine è un servizio che consente di guidare un’auto sempre nuova senza preoccuparsi della gestione del veicolo, in quanto nel contratto sono inclusi tutti i servizi necessari per la mobilità. In genere, questa formula prevede una durata da 24 a 60 mesi, un certo chilometraggio compreso scelto dal cliente in base alle proprie esigenze e la possibilità di ridurre l’importo della rata mensile versando un anticipo iniziale non rimborsabile.

Il canone mensile tutto incluso comprende una serie di servizi come la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale, la polizza RCA obbligatoria e l’assicurazione PAI per la protezione personale contro gli infortuni del conducente.

Naturalmente, è possibile personalizzare il servizio aggiungendo dei pacchetti accessori in base a quelli proposti dalla società di noleggio, come il cambio stagionale degli pneumatici oppure delle coperture assicurative addizionali o più complete.

Un privato che desidera noleggiare a lungo termine una vettura deve presentare alcuni documenti, come il codice fiscale, un documento di identità in corso di validità, l’ultima Certificazione Unica o il modello 730 e le ultime due o tre buste paga.

Inoltre, è necessario compilare e firmare il modulo sulla privacy e fornire un codice Iban per l’addebito delle rate mensili sul conto corrente, ma alcune compagnie di noleggio permettono di corrispondere il canone anche attraverso carta di credito.

Cosa succede alla fine del noleggio a lungo termine

Al termine del periodo di noleggio a lungo termine è possibile scegliere tra diverse possibilità. Innanzitutto, si può restituire l’auto senza stipulare un altro contratto, quindi gli addetti procederanno a verificare i chilometri percorsi e controlleranno se la vettura ha subito dei danneggiamenti durante l’utilizzo da parte del cliente.

In alternativa, è possibile rinnovare il noleggio per continuare a guidare lo stesso veicolo sottoscrivendo un nuovo contratto, scegliendo anche in questo caso il chilometraggio da includere e la durata del servizio.

Infine, è possibile consegnare l’auto e noleggiare un altro veicolo, una soluzione ideale per chi vuole guidare una macchina sempre aggiornata e nuova, dotata di tecnologie all’avanguardia e sistemi di sicurezza di ultima generazione.

Ad ogni modo, la riconsegna della vettura avviene tramite appuntamento, dopodiché un perito procede all’ispezione del veicolo e di tutta la documentazione sul contratto di noleggio. Oggi, inoltre, molti procedimenti possono essere gestiti online tramite il sito o l’app del noleggiatore, un aspetto che rende il noleggio a lungo termine una formula di mobilità smart ed efficiente.