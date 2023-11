BARZIO, UN SUPERBONUS 110% AZZECCATO: L’ESEMPIO (MAXI) DEL CONDOMINIO ‘RENZO E LUCIA’

Data pubblicazione 21 Novembre 2023

BARZIO – Quanti ci hanno provato? Tanti. E quanti ce l’hanno fatta? Pochi. Parliamo dell’ormai famosissimo Superbonus di ‘riqualificazione energetica dell’immobile residenziale’ – meglio noto come “110%”, autentica impresa da realizzare perché, in un Paese come l’Italia dove la litigiosità condominiale riempie i tribunali civili, mettere d’accordo decine e a volte centinaia di piccoli proprietari risulta essere un compito davvero improbo. Per non parlare delle difficoltà tecniche e burocratiche e della corsa contro il tempo.

Alla fine, la misura ha avuto un impatto su poco più del 6% del totale dei condomini italiani e su poco meno del 3,5 per cento del totale degli edifici residenziali censiti in Italia (fonte: Camera dei Deputati).

Dalle nostre parti (ce lo segnala un consigliere del condominio protagonista) un raro successo è rappresentato dal complesso ‘Renzo e Lucia’ di via per Concenedo 30 a Barzio – 34 appartamenti e portineria – con gli interventi portati a termine nell’efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del decreto legge n. 63/2013.

I lavori sono stati commissionati all’impresa appaltatrice dei sevizi edili ‘Bel Property Solutions srl’ di Buccinasco (MI) nelle due palazzine costituite in condominio. Le opere hanno riguardato l’isolamento dei componenti opachi verticali ed orizzontali dei fabbricati, la sostituzione dei serramenti, la sostituzione del sistema di generazione termico, l’installazione di tende solari. Sono stati inoltre rifatti il fondo, i ferri e legni dei balconi con il recupero fiscale del 50% quali opere di ristrutturazione extra bonus 110%.

Il progetto é stato predisposto dallo Studio dell’architetto Nicola Zema di Olgiate Olona, coadiuvato dall’amministratore del condominio Studio Franco Sormani di Cassina Valsassina, la ristrutturazione è stato realizzata dalla ditta Edil Magli srl con sede a Cremella.

In un Paese normale (non l’Italia, dunque) non susciterebbe sorpresa dar conto di un’operazione tutto sommato banale – altrove – portata a conclusione. Ma appunto, trattandosi della gloriosa penisola ecco che perfino un intervento di questo genere finisce per fare sensazione.

