CALCIO. LECCO SCONFITTO 1-0 MA ARRIVA AL DERBY A TESTA ALTISSIMA

Data pubblicazione 25 Novembre 2023

CREMONA – Anche se confitto 1-0 dalla Cremonese, il Lecco di quest’oggi esco dallo stadio Zini dimostrando di potersela giocare con tutti.

La gara parte in grande sofferenza per gli ospiti, la Cremonese nello stadio di casa parte forte, tiene il Lecco alle corde e dopo alcuni tentativi falliti al 20′ arriva la rete del vantaggio. 1-0 firmato Castagnetti. L’episodio sveglia i blucelesti che reagiscono e giocano una buona seconda parte di primo tempo: Ionita sfiora il pari al 28′, la pressione porta il Lecco a battere quattro corner ma il pareggio non arriva. Rete sfiorata da Buso al 34′, contropiede sprecato da Sersanti in chiusura di frazione.

Si riprende e il Lecco parte decisamente meglio. Per due volte nei primi dieci minuti va pericolosamente vicino al gol, i grigiorossi replicano attorno al 20′ ma il risultato resta invariato. Cremonese in pressione anche alla mezz’ora ma il Lecco conserva lo svantaggio di misura. Lecchesi vicini al pari a tre minuti dalla fine del tempo regolamentare: su punizione da 30 metri ci potrebbe essere stato un tocco di mano della difesa di casa ma l’arbitro fa proseguire. Si chiude 1-0 per la Cremonese. Il Lecco ora è ulteriormente motivato in vista del derby di martedì (ore 18.30) al Sinigaglia di Como.

A breve l’ampia cronaca della partita.