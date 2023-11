LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 26 Novembre 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 novembre 2023 a domenica 3 dicembre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

la specifica dei lavori nell’elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

Via DEL ROCCOLO, via DON CONSONNI, via DON BELFIORE, via DON ZELIOLI, via DON LUIGI MONZA, via DON ORIONE e via BOLZANO, il 27 novembre, parziale restringimenti per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale;

via MASCARI, il 27 e il 28 novembre, tratto all’altezza del civico 47, parziale restringimento per lavori di riparazione all’allaccio della rete fognaria;

corso BERGAMO, dal 27 al 30 novembre, all’altezza dell’intersezione con via del Sarto, parziale restringimento per lavori di sostituzione dei chiusini;

via COLOMBO, dalle 7:00 del 27 novembre alle 19:00 del 1° dicembre, tratto dal civico 1 al civico 3, divieto di transito veicolare all’altezza del civico 3, sospensione del senso unico di marcia e istituzione del senso unico alternato solo per residenti e attività produttive e divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati per lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale;

via GILARDI, via FIANDRA, dal 27 novembre al 3 dicembre, parziale restringimento per lavori alla rete del teleriscaldamento;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, dal 27 novembre al 15 dicembre, tratto all’altezza dei civici 13 e 15, restringimento per lavori di realizzazione del marciapiede ;

via MAZZUCCONI, il 30 novembre e il 1° dicembre, tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete del gas.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 27 e martedì 28 novembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Mattei, via Galileo Galilei (Bonacina), via Matteotti, via dell’Eremo, via Nava, corso Emanuele Filiberto, via ai Poggi, via Amendola, via della Pergola, piazza Atleti Azzurri d’Italia e via Aldo Moro.

Per maggiori informazioni: Comune di Lecco

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371