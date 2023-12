CRONACA, ANCORA FURTI NELLE CASE DI BARZIO. SEI EPISODI IN 20 GIORNI

Data pubblicazione 9 Dicembre 2023

BARZIO – Altre due abitazioni visitate dai ladri, ieri venerdì 8 dicembre, a Barzio. Non si ferma l’ondata di furti nel paese dell’altopiano e la popolazione è sempre più in apprensione. Si tratta del quinto e sesto episodio (tra quelli noti, almeno) in sole tre settimane, sempre nella stessa zona del paese e apparentemente con la medesima modalità: si attende che i residenti lascino l’abitazione e con le prime ore di buio si entra alla ricerca di banconote, gioielli e piccoli oggetti di valore.

I colpi sono andati a segno di nuovo nella zona di via Luigi Corsi, dove Barzio si avvicina al confine con Cremeno, e anche in questo caso i malintenzionati hanno agito con la certezza che i residenti fossero fuori casa, qualcuno anche per lavoro. Al rientro in serata ecco la brutta sorpresa.

Sono venti giorni dunque che topi d’appartamento si aggirano indisturbati. Il sospetto è che chi agisce conosca bene le residenze e gli spostamenti dei cittadini onesti, oltre che i giardini e i passaggi pedonali spesso nascosi tra le proprietà e poco utilizzati.

RedCro