BARZIO, ALTRE TRE CASE VISITATE DAI LADRI. ORA C’È PREOCCUPAZIONE

Data pubblicazione 23 Novembre 2023

BARZIO – A pochi giorni dal fatto di cronaca di sabato scorso, a Barzio si torna a parlare di furti in appartamento e ora la popolazione è preoccupata. Non un episodio isolato dunque, ma ben quattro le effrazioni avvenute nelle ultime ore nel paese dell’altopiano.

Ieri, mercoledì, i ladri sono tornati in via Luigi Corsi e hanno colpito in un piccolo condominio a poche decine di metri dalla villetta di cui si è già dato conto. Topi d’appartamento anche in due seconde case, una di queste sita in via Legnani, nei pressi dello stabile dell’ex cinema; in questo caso ad accorgersi dell’effrazione sono stati dei conoscenti e quindi non è possibile sapere con precisione quando il fatto sia avvenuto.

Le modalità con cui i ladri agiscono sembrano sempre le stesse: si accertano che gli appartamenti siano vuoti e buttano all’aria le camere in cerca di contanti e gioielli.

Ora tra i cittadini c’è apprensione, si teme che l’ondata di furti possa proseguire e ci si aspetta dunque una pronta reazione dalle forze dell’ordine in un territorio, quello dell’altopiano, che da tempo non sembra essere particolarmente tutelato.

RedCro