BARZIO: LADRI IN VILLETTA, VIA CON LA CASSAFORTE. CURAVANO IL VICINATO

Data pubblicazione 19 Novembre 2023

BARZIO – Furto a Barzio nel pomeriggio di ieri, sabato 18 novembre. Ignoti si sono introdotti in una casa monofamiliare rubando piccoli gioielli e monili di affezione ma soprattutto riuscendo a scardinare una piccola cassaforte a muro.

Con ogni probabilità i malintenzionati stavano tenendo sotto osservazione la villetta ed il vicinato, e sono entrati in azione in un momento in cui tutti i residenti erano fuori casa. In questo modo, nonostante non fosse ancora buio, hanno avuto via libera nell’attraversare il giardino di un vicino per poi raggiungere il loro obiettivo tramite un sentiero pedonale. Vano a questo punto anche l’abbaiare di alcuni cani che sempre sorvegliano quel passaggio.

Giunti alla villetta i malviventi hanno tentato di forzare l’ingresso principale, non riuscendoci sono passati ad una porta secondaria e una volta entrati si sono diretti immediatamente alle stanze da letto. Cucina e salotto sono stati lasciati in perfetto ordine, invece le camere erano state messe a soqquadro: armadi aperti svuotati a terra, cassetti rovesciati. I ladri hanno anche aperto lo sgabuzzino ed estratto la cassaforte, un blocco di piccole dimensioni che in un secondo momento sarà stato manomesso entrando così in possesso di qualche oro e di un po’ di denaro. Oltre a questo, la refurtiva conta altri gioielli di valore soprattutto affettivo.

A disposizione ci sarebbero stati altri oggetti di valore, e anche una bicicletta elettrica, ma probabilmente ritenuti di ingombro per chi cerca soldi e piccoli preziosi facili da nascondere addosso ed immediatamente piazzabili. I derubati hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e sporto denuncia.

Sebbene il numero di furti a Barzio non sia tale da destare allarme (quattro gli episodi negli ultimi tre anni, almeno quelli documentati) è facile notare come tutte le effrazioni sino avvenute nella medesima area attorno alle vie Luigi Corsi e Gaggio, tutt’altro che isolata e a pochi passi dalla piazza e dalla chiesa. Ad accrescere le preoccupazioni dei residenti di quella parte di paese, inoltre, da tempo è stato notato un anomalo via-vai di auto che si potrebbero definire “sospette” in quanto non identificabili con gli abitanti della zona e spesso con vetri oscurati e targhe poco leggibili.

RedCro