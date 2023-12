LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

Data pubblicazione 26 Dicembre 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 a domenica 29 dicembre 2023.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA



il 27 dicembre dalle 8:00 alle 18:00

via PALESTRO,, per lavori di isolamento e rimessa in quota chiusino all’altezza del civico 26, divieto di transito veicolare;

via ROCCOLO, dal 27 al 28 dicembre, incrocio via Grandi, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione guasto rete idrica;

via SAN FRANCESCO, dal 27 al 29 dicembre dalle 6:00 alle 18:00, per smontaggio gru all’altezza del civico 1, divieto di transito veicolare, revoca senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bezzecca e il civico 3, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;

corso PROMESSI SPOSI, in data 28 dicembre, tratto all’altezza dell’intersezione con via Azzeccagarbugli, parziale restringimento per riparazione perdita idrica occulta;

corso PROMESSI SPOSI, dal 28 al 29 dicembre, tratto all’altezza del civico 35, parziale restringimento per lavori di riparazione chiusini rete idrica.

Per maggiori informazioni Comune di Lecco

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371.