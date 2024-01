CASARGO. DAL 12 GENNAIO SI DEPOSITA L’UMIDO NEI CASSONETTI IN PAESE

Data pubblicazione 8 Gennaio 2024

CASARGO – Dal 12 gennaio 2024 parte la raccolta differenziata dell’umido per tutte le utenze domestiche del Comune di Casargo. I cittadini dovranno conferire i propri scarti di cucina presso i punti di raccolta dislocati sul territorio, utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili compostabili. In questo modo potranno conferire i propri rifiuti organici in qualsiasi giorno della settimana, in base alle proprie esigenze. Silea provvederà allo svuotamento dei punti di raccolta e al trasporto dei rifiuti presso l’impianto di Annone Brianza dove verranno trasformati in compost (fertilizzante naturale che i cittadini possono ritirare gratuitamente) e biometano.

Si tratta di una ulteriore tappa del progetto avviato inizialmente a novembre 2022 dal Comune di Casargo con l’attivazione della raccolta dell’umido nella frazione di Narro e successivamente potenziato con l’introduzione della raccolta dei rifiuti organici anche presso bar, mense e ristoranti.

“Durante questa sperimentazione, durata circa un anno, siamo riusciti a raccogliere ben 7.000 tonnellate di rifiuti organici grazie alla collaborazione delle attività commerciali e all’utilizzo dell’ecocasetta di Narro. Ora vogliamo fare un ulteriore balzo in avanti, estendendo il servizio a tutte le utenze domestiche” spiega il sindaco Antonio Pasquini.

Silea fornirà gratuitamente a tutta la cittadinanza i bidoncini necessari alla nuova raccolta. È possibile ritirarli presso il municipio di Casargo (via Roma 1/A) nelle giornate di: sabato 30 dicembre dalle 9, mercoledì 3 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, giovedì 4 gennaio dalle 10 alle 12.30 e venerdì 5 gennaio dalle 10 alle 12.30. Per le attività commerciali, che hanno già avviato la raccolta della frazione organica, le modalità rimangono invariate.

“Continua l’impegno di Silea per migliorare le performance della raccolta differenziata in tutto il bacino degli 87 Comuni soci, introducendo soluzioni su misura e realizzando sinergie per le specifiche esigenze dei territori montani. A gennaio, oltre ad estendere la raccolta dell’umido a tutti i cittadini del Comune di Casargo, avvieremo anche un nuovo servizio sperimentale per le utenze commerciali del Comune di Margno” conclude infine la presidente di Silea, Francesca Rota.