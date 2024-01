MALAMUTE DAY. DAL TRIATHLON ALLA SFILATA ‘HAPPY’, È IL WEEKEND DEI CANI DA SLITTA

Data pubblicazione 19 Gennaio 2024

CASARGO – Ha preso il via tra l’entusiasmo dei più piccoli il fine settimana dedicato ai cani da slitta in Alta Valsassina. Con la lezione cinofila per i bimbi dell’asilo di Casargo si è aperta poco fa la XIX Alaskan Malamute Sleddog Day, una tre-giorni che porterà nel territorio oltre cento cani di razze nordiche e numerosi appassionati e curiosi.

L’evento più atteso è certamente il triathlon, in programma domani sabato 20 gennaio all’Alpe Giumello, con una settantina di cani Alaskan Malamute iscritti alla competizioni. Altri 60 esemplari circa sono attesi domenica per l’esposizione a cui prenderanno parte anche cani di razza Siberian Husky, Samoiedo e Canadian Eskimo. Da non perdere, sabato pomeriggio dopo le gare, la sfilata “happy” per il centro di Casargo con una giuria di bambini che nel salone eventi premierà il miglior travestimento. Non mancheranno infine occasioni di convivialità.

Per i tanti visitatori che vorranno raggiungere l’Alta Valle, l’amministrazione comunale informa che il parcheggio presso l’Alpe Giumello sarà gratuito nelle giornate di sabato 20 e domenica 21. Inoltre, er la giornata di domenica 21 gennaio, è stato predisposto il servizio di bus navetta continuativo dalle 10.30 alle 15.30 con collegamento Loc. Monte Basso – Alpe Giumello e viceversa.