BALLABIO IN LUTTO PER PIERA LOCATELLI, A LUNGO PRESIDENTE DELLA BANDA

Data pubblicazione 23 Gennaio 2024

BALLABIO – Lutto a Ballabio per la scomparsa di Piera Combi Locatelli. Per vent’anni, fino al 2016, Locatelli è stata presidente del Corpo Musicale Risveglio e proprio i musicanti la ricordano con parole di affetto: “Una presidente attenta, disponibile, comprensiva, sempre presente, che ha sempre posto la banda al primo posto. Proprio come recita quella canzone che ci chiedeva sempre di suonarle: ‘Ma l’amicizia, sai, è una ricchezza È un tesoro che non finirà Metti da parte questa tua tristezza Canta con noi, la tristezza passerà‘ Grazie Piera”.