CASSINA, RIFIUTI ABBANDONATI TRA LE PANCHINE. IL SINDACO: “MENEFREGHISTI!”

Data pubblicazione 23 Gennaio 2024

CASSINA VALSASSINA – È decisamente sconsolato il sindaco di Cassina, Roberto Combi, nel raccontare l’ennesimo caso di rifiuti abbandonati, peraltro in bella vista accanto in un area pubblica. Ecco le sue parole e l’immagine di quanto trovato e ripulito.

Io credo che possiamo discutere di tutela dell’ambiente e dare ai Comuni tutte le colpe di quello che succede ma quando si fa di tutto per soddisfare le esigenze dei cittadini e succedono questi episodi ci si chiede se l’intelligenza la vendano nei negozi di erboristeria.

La denuncia è di oggi per una discarica di residui di cucina (gusci d’uovo, bucce di arancio, residui di cibo, ecc) normalmente smaltibili come umido. Ci si chiede che persona sia talmente menefreghista e idiota di abbandonarli in bella vista accanto a panchine in un’area pubblica. Non vado oltre per non offendere i deficienti.