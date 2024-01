FUSIONE TRA PRIMALUNA E CORTENOVA, I COMUNI INVITANO LA CITTADINANZA AI DUE INCONTRI PUBBLICI

CORTENOVA/PRIMALUNA – “Abbiamo come unico interesse il bene comune. E abbiamo il desiderio di costruire comunità più solide, di garantire servizi migliori ai cittadini. Dobbiamo quindi avere il coraggio di esplorare gli scenari possibili per aiutare lo sviluppo e il benessere del nostro territorio”. Così le due amministrazioni comunali di Cortenova e Primaluna invitano la cittadinanza ai due incontri programmati il 31 gennaio e 6 febbraio per illustrare il progetto che dovrebbe portare alla nascita di un unico, grosso municipio in Centro Valle – “sommatoria” dei due esistenti.

SINDACI/Mauro Artusi (Primaluna) e Sergio Galperti (Cortenova)