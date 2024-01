INFORTUNIO IN GRIGNETTA. INTERVENGONO ELICOTTERO E SOCCORSO ALPINO

Data pubblicazione 27 Gennaio 2024

GRIGNA MERIDIONALE – Eliambulanza in sorvolo sulla Grignetta per soccorrere un uomo caduto in zona Cresta Sinigaglia. Ancora frammentarie le informazioni, l’allarme è stato lanciato verso le 11.30 di questo sabato mattina e oltre all’elicottero di stanza a Milano sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino al Bione di Lecco.

Nell’ultima settimana le Grigne sono state a più riprese al centro delle cronache, infatti una 21enne polacca è stata ritrovata senza vita in un canalone lungo il sentiero della Cresta Cermenati mentre lotta ancora tra la vita e la morte un 36enne di Arcore precipitato lungo il canalone ovest della Grigna Settentrionale.