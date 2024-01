Data pubblicazione 28 Gennaio 2024

BARZIO – Piccolo incidente stradale questa mattina in via Martiri patrioti barziesi, quando secondo una prima ricostruzione dei fatti una Smart che stava parcheggiando in retromarcia avrebbe urtato sulla parte anteriore destra un bus navetta di Linee Lecco – in servizio in questa domenica di “assalto” ai Piani di Bobbio.

Il lieve scontro tra auto e pullman ha causato solamente danni materiali – non risultano infatti persone ferite. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Locale.

RedCro