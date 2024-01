HA SUCCESSO L’ANTICIPO DI FALÒ DELLA GIUBIANA – TUTTE LE FOTO E I VIDEO

Data pubblicazione 30 Gennaio 2024

BALLABIO – Oltre un centinaio di persone, soprattutto bambini e ragazzi, hanno partecipato all’anticipo del falò della Giubiana organizzato dall’oratorio di Ballabio e dall’amministrazione comunale in collaborazione con alcune associazioni del paese. Un’occasione colta al volo dai ballabiesi per stare assieme e socializzare, in una serata all’insegna del divertimento e della simpatia. Ad accompagnare il corteo partito dall’oratorio San Giovanni Bosco di San Lorenzo il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il parroco don Benvenuto Riva oltre alla responsabile parrocchiale Irene Manzoni che ha coinvolto nell’evento alcuni ragazzini delle scuole medie – mentre molti altri si sono aggregati dopo la partenza.