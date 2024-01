INCENDI BOSCHIVI: IN FASE DI ESECUZIONE LE OPERE DI PREVENZIONE DELLA CM

Data pubblicazione 30 Gennaio 2024

LECCO – Ammonta a 420mila euro il quadro economico relativo agli interventi di messa in sicurezza e implementazione delle opere di prevenzione realizzate sui versanti montuosi del complesso delle prealpi lecchesi e coordinati dalla Comunità Montana VVVR. I fondi impiegati provengono per buona parte (euro 276.389,00) dalle Aree interne, per il resto, invece da fondi regionali.

Gli interventi in corso di realizzazione prevedono: il posizionamento di un nuovo serbatoio il polietilene di circa 40.000 litri; la posa di un gruppo di pressurizzazione a 2 pompe e di un locale predisposto per il suo alloggiamento; la manutenzione del tratto iniziale della strada di accesso dalla SP per Parlasco, l’estensione della stessa fino al limite del Parco regionale della Grigna Settentrionale; la realizzazione di una nuova rete idranti sul sedime della strada tagliafuoco esistente fino alla valle Chiaro sul confine con il comune di Taceno.

Le opere verranno realizzate su aree di proprietà dei Comuni di Parlasco e Taceno con i quali è stato sottoscritto accordo attuativo. Il completamento delle opere è previsto per il prossimo mese di febbraio in assenza di cause di forza maggiore.