SCI DI FONDO. LAURA COLOMBO TORNA A VINCERE, BENE IL ‘PRIMALUNA’ IN BERGAMASCA

Data pubblicazione 31 Gennaio 2024

RONCOBELLO (BG) – Domenica a Roncobello, in provincia di Bergamo, il trofeo Milesi di sci di fondo dove i ragazzi dello Sci Club Primaluna hanno brillato per i buoni risultati ottenuti. In rilievo i podi di Lorenzo Bonacina, secondo nei baby maschile, Cecilia Bonacina, terza nei cuccioli femminile, Nina Pomoni, prima nei ragazzi femminile, Cristina Artusi, seconda negli allievi femminile e Marco Colombo, secondo negli allievi maschile.

Buona anche la prestazione dell’atleta di casa Laura Colombo in forza al Centro a sportivo Esercito, impegnata nel Cantone dei Grigioni, a Sedrum, nella Surselva Marathon, gara di 25 km in tecnica libera nella quale ha colto un importante primo posto, segno che la condizione pian piano sta ritornando dopo un periodo delicato causato da diversi problemi fisici che hanno impedito alla forte atleta valsassinese di esprimersi ai livelli emersi nel corso della passata stagione.