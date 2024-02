3 MOTIVI PER IMPARARE IL TEDESCO E AVERE BENEFICI NEL LAVORO

Data pubblicazione 2 Febbraio 2024

Molte volte si pensa a come l’inglese possa essere la lingua più importante per il business e i viaggi ma in realtà ce ne sono tante altre che sono richieste ma meno diffuse. Tra queste c’è proprio il tedesco; dopo un boom di studenti che l’hanno scelto nei decenni del ‘90 e del 2000, la moda si è un po’ affievolita puntando su altre opzioni che risultavano più interessanti per il momento storico. Oggi le cose stanno cambiando e iscriversi ad un corso specifico può aiutare a dare una marcia in più al CV… ma non solo.

La Germania è il primo partner commerciale italiano

Nonostante si pensi che il linguaggio degli affari sia l’inglese, molte volte le aziende preferiscono conversare e mantenere dialoghi con chi padroneggia la propria lingua madre. Come comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, il legame tra Italia è Germania è davvero forte tanto che proprio questa nazione è considerata il principale partner commerciale per noi.

Iscriversi a corsi di tedesco, persino in età adulta, può essere un’ottima idea: sul CV padroneggiarla ti metterà in luce non solo con imprese made in Italy che commerciano con la Germania ma anche con aziende austriache e svizzere che sono interessate a mantenere un contatto diretto con le imprese italiane.

In Italia sono tantissime le aziende a capitale tedesco: nomi come Mercedes, BMW e Lufthansa sono solo alcuni esempi e il numero di dipendenti collegati è altissimo. Se stai cercando nuove opportunità business per la tua carriera, studiare tedesco potrebbe far brillare il tuo CV rispetto a quello di altri candidati.

È più diffuso di quel che credi

In Europa ad utilizzarlo e parlarlo agilmente sono oltre 90 milioni di persone: un dato importante che coinvolge non solo la Germania ma anche Trentino Alto Adige, Svizzera, Belgio, Austria e Lussemburgo. Capirai che seguire un corso di tedesco potrebbe aprirti nuove opportunità che non avevi valutato.

E se lavori nel turismo non è da meno: secondo alcuni dati, i tedeschi sono viaggiatori incalliti. Risulta infatti una delle nazioni più attive a livello di vacanze, sia per quanto riguarda le strutture ricettive che servizi, cene e molto altro. Se desideri intercettare il target di questa tipologia di viaggiatori con la tua attività, iscriverti ad un corso di tedesco potrebbe darti la marcia in più di cui avevi bisogno.

È la lingua di convenzione per scienza e innovazione

Dobbiamo correggere un’idea errata che molte persone hanno: non è l’inglese ad essere utilizzato convenzionalmente per il mondo della scienza, della ricerca o dell’innovazione ma il tedesco. Basti pensare che il 10% dei libri di questi ambiti viene redatto proprio in lingua tedesca. Se hai intenzione di lavorare in questi campi, studiarla potrebbe aprirti più facilmente le porte ad un dottorato di ricerca su suolo tedesco dove gli stipendi sono più alti e la meritocrazia è garantita.

Studiare tedesco è difficile?

Vogliamo chiudere il nostro articolo rispondendo ad una domanda molto frequente: studiare, in età adulta, può essere più complicato ma la lingua tedesca è meno difficile di quel che credi. Ha una struttura che richiama molto quella latina, quindi saranno avvantaggiati studenti che hanno frequentato i classici licei, scientifico o classico. Avendo una struttura logica, con poche eccezioni, è meno impegnativo nello strutturare le frasi; in compenso c’è da mettere più impegno nello studio del vocabolario che può risultare ostico all’inizio.