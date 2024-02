CALCIO LECCO: DOMANI LA CREMONESE. PER INGLESE “TRATTATIVA LAMPO”

Data pubblicazione 2 Febbraio 2024

LECCO – È terminato il mercato invernale e la Calcio Lecco si è rifatta il trucco in vista di un girone di ritorno in cui non si può più sbagliare, o quasi, se si è intenzionati a mantenere la serie B, iniziando dal match interno in calendario domani alle 16:15 con la Cremonese.

Una sorta di rivoluzione in cui la società ha operato in modo sensibile per regalare a mister Massimiliano Bonazzoli un mosaico di qualità in cui possa giostrare al meglio le sue nuove pedine. Presenti alla conferenza stampa anche il presidente Cristian Di Nunno e il direttore sportivo Domenico Fracchiolla…