CALCIO LECCO, STRISCIONI E UN MAZZO DI FIORI IN CURVA PER RICORDARE NICHOLAS E SIMONE COMBI

Data pubblicazione 3 Febbraio 2024

LECCO – Erano entrambi tifosi della Calcio Lecco (in particolare Simone, ricordato col suo soprannome di ‘Ringhio‘) i due giovani dell’Altopiano rimasti vittime del dramma stradale di stanotte.

E la curva dei supporter blucelesti più “caldi” non ha mancato di ricordare Nicholas e Simone Combi, con striscioni apparsi durante la partita di oggi con la Cremonese e un mazzo di fiori sul posto normalmente occupato da ‘Ringhio’.

In precedenza, la società di via don Pozzi aveva espresso il suo cordoglio per la tragedia avvenuta nelle prime ore del giorno, con un comunicato diffuso sul sito ufficiale del club (vedi sopra).

RedAlt