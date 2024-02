SCI DI FONDO. AKSEL ARTUSI D’ARGENTO NELLA 20 KM DEI MONDIALI JUNIORES

Data pubblicazione 7 Febbraio 2024

PLANICA (SLO) – Giornata storica per il fondo azzurro ai Campionati Mondiali Juniores di Planica, in Slovenia. Un’irresistibile Maria Gismondi è campionessa mondiale juniores nella 20km in tecnica libera precedendo di poche ore il secondo ed il terzo posto di Aksel Artusi e Davide Ghio nella prova maschile alle spalle dell’irraggiungibile norvegese Jørgen Nordhagen.

Ritmi sostenuti sin da subito nella 20km maschile: Nordhagen ha voluto mantenere un’andatura sostenuta per allungare decisamente già dopo una manciata di chilometri ed assicurarsi subito un ampio margine di vantaggio, lievitato poi oltre i 2 minuti al traguardo.

Alle sue spalle il valsassinese Artusi ha tentato prima la sortita individuale, per poi vedersi raggiunto dal cuneese Ghio: insieme i due azzurrini hanno condiviso le ultime due tornate del tracciato sloveno, con Artusi capace di avvantaggiarsi nel chilometro conclusivo per prendersi l’argento a 2’11?2 da Hordhagen, con Ghio terzo a 2’15?6.

Ai piedi del podio, quarto posto per l’altro norvegese Filip Skari seguito dallo svizzero Isai Näff, dallo svedese Alvar Myhlback e dagli altri due azzurri in gara, con il cuneese Gabriele Matli settimo a 3’14?7 seguito dal livignasco Teo Galli, ottavo a 3’55?2.

Immagini di repertorio