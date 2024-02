CALCIO, “POLVERIERA” AL SAN NICOLA: BARI E LECCO SULLA GRATICOLA

Data pubblicazione 10 Febbraio 2024

LECCO – Nel pomeriggio al ‘San Nicola’ di Bari (ore 16.15) farà veramente caldo – indipendentemente dal clima. Sul prato si affrontano due squadre in palese difficoltà; entrambe ai ferri corti con la propria tifoseria.

Se i pugliesi del nuovo allenatore Beppe Iachini sono in difficoltà per aver marcato soli 27 punti in tabella, quando alla vigilia erano indicati come papabili alla Serie A, il Lecco di Emiliano Bonazzoli reduce da quattro sconfitte consecutive non sta certamente in acque tranquille e …

AMPIO ARTICOLO SU LECCO NEWS: