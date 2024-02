AKSEL ARTUSI “MONDIALE”, RIENTRO DA TRIONFATORE: FESTA A SORPRESA DEGLI AMICI, VN LO INTERVISTA

Data pubblicazione 13 Febbraio 2024

PRIMALUNA – È stato certamente un Mondiale di fondo Juniores eccellente, quello disputato la scorsa settimana in Slovenia dal valsassinese Aksel Artusi – che ha messo in bacheca un bottino fantastico: decimo nella sprint, poi medaglia d’argento nella distance e infine il bronzo nella staffetta. Contribuendo al bilancio della Nazionale italiana di staffetta – che ha chiuso la missione a Planiza con un totale di quattro medaglie.

E domenica sera, al rientro a casa a Primaluna, una bella sorpresa per Aksel da parte degli amici di sempre: festa con tanto di striscioni e i doverosi complimenti per l’esito di questa bellissima trasferta slovena.

Ovvio che VN dovesse dar seguito alle imprese del giovane Artusi. Ecco l’intervista al campione valsassinese, recentemente passato al Centro Sportivo Esercito:

VN Come ci si sente dopo una spedizione vincente come quella in Slovenia?

AA Dire che sono contentissimo è dir poco, è difficile potersi esprimere dato che non sempre si riesce a capire ciò che si è fatto… sicuramente c’è tantissima soddisfazione.

A questo punto, quali sono gli obiettivi della stagione?

Gli obiettivi stagionali sono i medesimi che avevo ad inizio stagione prima della mononucleosi, prendermi tutto quello che potevo sognando in grande… E vedo che piano piano questi obiettivi li sto portando a termine, ora c’è il rush finale con gli ultimi appuntamenti in questo mese e mezzo, chiaramente l’intenzione è quella di fare benissimo.

Com’è passare all’Esercito? Cambia molto rispetto al passato?

Sono molto soddisfatto dell’arruolamento, chiaramente c’è differenza da prima, ti rendi conto di essere un professionista e hai un appoggio enorme, a 360 gradi.

Bello, il ritorno a Primaluna con i festeggiamenti da parte degli amici…

Il rientro a casa è stato molto bello, nonostante la stanchezza ero felicissimo di vedere lì tutti i miei amici ad aspettarmi per darmi il bentornato.

