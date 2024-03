FUNIVIA DI BOBBIO. IL COMUNE APPROVA LA CONCESSIONE, ERA IN PROROGA DAL 2019

Data pubblicazione 27 Marzo 2024

BARZIO – Approvata dal Comune di Barzio la concessione per la funivia Barzio-Bobbio con la società Itb Spa.

Diventata ministeriale l’autorizzazione di esercizio, all’amministrazione comunale compete autorizzare le aree interessate dal passaggio, e dopo una serie di proroghe (l’accordo era scaduto nel 2019) e qualche annuncio di troppo la giunta del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia ha portato in Consiglio Comunale la “Convenzione per la concessione in uso delle aree interessate dal passaggio della funivia monofune a collegamento temporaneo con cabine a 12 posti ‘La Piazza-Piani di Bobbio’“.

“La nuova convenzione è aggiornata con gli adempimenti di legge attuali – spiega il sindaco – ed è avvalorata da un piano economico finanziario redatto da Itb – Imprese turistiche barziesi Spa. Ha durata di venti anni più altri venti, che è il termine della manutenzione straordinaria dell’impianto, e prevede che tutti gli oneri, ovvero scontistiche, trasporto rifiuti, manutenzioni, siano in capo al concessionario”.

Un aggiornamento dell’esistente dunque, con buona pace dell’Atto di indirizzo di Giunta del novembre 2022 con il quale si intendeva uniformare scadenze e contenuti delle concessioni, valutazione per la quale venne incaricato uno studio legale milanese costato al municipio quasi 12mila euro.

Con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dei consiglieri di minoranza Airoldi e Canali, il punto è approvato.

RedBar