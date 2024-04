CALCIO: RUSH FINALE PER IL CORTENOVA. OGGI IN CASA L’AURORA S. FRANCESCO

Data pubblicazione 14 Aprile 2024

CORTENOVA – Sole splendente sul centro sportivo di Cortenova dopo la roboante vittoria per 4-0 contro il Verderio, avversario diretto nella combattutissima lotta per entrare nei playoff. A tre giornate dal termine della regular season, la squadra guidata di Andrea Tantardini deve difendere il quarto posto, conquistato con tanta fatica, per assicurarsi l’accesso agli spareggi per la Prima Categoria.

Il poker del weekend scorso è una vera e propria iniezione di fiducia per questo rush finale. Per la seconda gara consecutiva, i valsassinesi hanno segnato infatti quattro reti, dimostrando anche una grande solidità difensiva con un solo gol subito in 180 minuti.

Momento di forma eccelso per l’attaccante titolare dei gialloblu, Mattia Busi, a segno da quattro weekend di fila.

Ma attenzione a esultare troppo. Alle porte c’è infatti la delicata sfida con l’Aurora San Francesco. Nonostante la posizione di classifica decisamente meno esaltante, la formazione lecchese è pronta a fare un altro sgambetto al Cortenova dopo aver trionfato anche all’andata. Inoltre, è proprio con le squadre di “bassa quota” che l’undici valsassinese ha spesso dimostrato di avere più difficoltà. Insomma, oltre alle gambe, fondamentale sarà anche la testa in vista del prossimo scontro, che si giocherà tra le mura amiche di Bindo oggi domenica 14 aprile alle 15:30.

Calendario alla mano, la sfida più allettante è sicuramente quella tra Verderio e Oratorio Bulciago: la capolista, in caso di vittoria, si assicurerebbe il titolo di campione del girone, senza contare il grosso favore che farebbe ai gialloblu nell’ottica playoff. Grande attesa anche per il derby tra Oratorio Lecco Alta e Rovinata. Più abbordabile i match di Mandello, in trasferta a Vercurago, e Oratorio Lomagna, in casa contro l’OSGB Merate.

Come sempre, cronaca del match del ‘Corte’ su VN al termine della partita di oggi.

RedSpo