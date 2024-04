MAMMA MIA, CHE CORTENOVA! 4 SBERLE AL VERDERIO E PLAYOFF AGGANCIATI

Data pubblicazione 7 Aprile 2024

CORTENOVA – Delirio gialloblu a Bindo, con un Cortenova che rifilando 4 palloni al Verderio aggancia al quarto posto in classifica proprio i brianzoli (ma li sopravanza per differenza reti), in pienissima corsa per i playoff nel girone K della Seconda categoria lombarda.

A destra, i tifosi ospiti a Campiano >

Dopo un’autorete, la squadra di Tantardini è passata con i gol di Ciresa, Matteo Selva e Busi.

Risultato che non ammette dubbi e grande festa per il Cortenova che vola in graduatoria a tre turni dal termine della regular season.

Più tardi, ampio servizio dedicato al match su Valsassinanews.

RedSpo