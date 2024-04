SONDAGGIO: FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA, PER IL 54% DEI LETTORI “SI FA”

Data pubblicazione 18 Aprile 2024

VALSASSINA – Il tema politico/amministrativo più “caldo” del momento, ovvero la fusione dei Comuni in Centro Valsassina, al centro dell’ultima “consultazione“ in ordine di tempo curato dal nostro quotidiano on line.

Abbiamo chiesto ai lettori se questa operazione si farà o meno: una maggioranza assoluta ma non schiacciante ha risposto positivamente: “Sì, sono lanciati” ha raccolto il 21% dei consensi, “Sì, e si aggiungeranno altri paesi” il 19% infine il 14% per la scelta “Sì, ma senza Introbio“. Di contro, il no (“Basta un solo referendum fallito…“) ha ottenuto il 21% del campione dei votanti.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 24 aprile e riguarda ancora una volta l’argomento fusione dei Comuni in Centro Valsassina con un quesito specifico sulla possibile adesione anche di Introbio al progetto dei primi due Comuni coinvolti.

FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA, SI FA O NO? Sì, sono lanciati (21%, 64 Voti)

No, basta un solo referendum fallito... (21%, 63 Voti)

Sì, e si aggiungeranno altri paesi (19%, 58 Voti)

Sì, ma senza Introbio (14%, 44 Voti)

Non ho idee chiare in merito (14%, 43 Voti)

È sempre il solito magna-magna (8%, 24 Voti)

L'argomento non mi interessa (3%, 10 Voti) Totale votanti: 306

