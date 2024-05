CALCIO LECCO. IL PENULTIMO ATTO SI RECITA AL ‘RIGAMONTI’ DI BRESCIA

Data pubblicazione 4 Maggio 2024

LECCO – Gli ultimi due turni del campionato di serie B a termine di regolamento si giocano in contemporanea, il 5 maggio alle 15 e venerdì 10 alle 20.30. L’ultima trasferta per il Lecco di Andrea Malgrati è in calendario nel pomeriggio di domenica, nel derby lombardo con le rondinelle di Rolando Maran a caccia della qualificazione ai playoff. All’andata i biancoazzurri espugnarono Lecco 0-2, una gara sfortunata per i manzoniani: due rigori falliti e tante altre occasioni gettate al vento diedero da subito i connotati della stagione che il Lecco avrebbe dovuto affrontare.