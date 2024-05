CALCIO, UNDER 15 CORTENOVA: AL VIA IL “TROFEO BATTISTA BENEDETTI”

Data pubblicazione 4 Maggio 2024

CORTENOVA – Nonostante la fine dei campionati, non si ferma il calcio a Cortenova. Lunedì 6 maggio inizierà infatti la seconda edizione del “Trofeo Battista Benedetti“, torneo serale dedicato alla categoria Giovanissimi Under 15. Le squadre partecipanti, oltre alla padroni di casa del Cortenova, saranno: ColicoDerviese, Rovinata, Valmadrera, Aurora San Francesco, Galbiate, Nuova Sondrio e Stella Azzurra Arosio.

Il trofeo è organizzato in due gironi che si disputeranno dal 6 al 16 maggio. Mercoledì 22 maggio le squadre qualificate accederanno alle semifinali, mentre le finali sono in calendario per sabato 25 maggio (qui il calendario completo: partite “2° Trofeo Battista Benedetti”).

Una manifestazione dedicata a Battista Benedetti, tra i fondatori dell’azienda “Santafede”, scomparso a 87 anni nel pieno della pandemia da Covid-19. Un modo per omaggiare la persona e la sua attività, che ha sempre sostenuto il centro sportivo valsassinese nella crescita dei giovani e non solo.

Per tutta la durata della competizione, lo staff del Cortenova garantirà il servizio ristoro.