DON STEFANO COMMENTA IL VANGELO DELLA SESTA DI PASQUA

Data pubblicazione 5 Maggio 2024

Gesù non ha nascosto ai suoi discepoli che avrebbero dovuto attraversare momenti difficili, pieni di ostilità nei loro confronti, momenti di prova per la loro fede e la loro decisione di essere suoi discepoli. Dice cose tremende dopo aver detto loro che lui non sarebbe più stato al loro fianco per aiutarli, sostenerli, incoraggiarli. Non avrebbero potuto contare sul suo sguardo che arrivava al cuore e scioglieva ogni paura, sulla sua voce che riempiva di amore, il suo abbraccio che rigenerava le forze.

Ma parla loro anche di una sua presenza diversa, misteriosa certamente, ma capace di consolarli, sostenerli, rinvigorirli. Sarà il dono dello Spirito che abiterà dentro di loro a compiere quello che fino ad ora aveva fatto lui. Sarà lui davvero la loro forza, nell’intimo.

Li confermerà! Lo Spirito Santo Paraclito, l’avvocato difensore difenderà il senso più vero e più bello del loro essere discepoli. Quando saranno tentati di pensare di correre il rischio di essere dei poveri illusi, e si chiederanno se ne vale la pena vivere di Vangelo. Lo spirito Santo farà in modo che le parole del Vangelo e le promesse di Gesù facciano ardere il loro cuore donando loro coraggio e fiducia. Percepiranno la verità, la luce e l’autorevolezza della sua Parola. Prima di impegnarsi a dare testimonianza, prima di parlare agli altri percepiranno la testimonianza dello Spirito Santo dentro di loro.

Non nasconde anche una possibile esperienza estremamente dolorosa. Quella di poter essere perseguitati e uccisi da persone che, facendolo, crederanno di rendere culto a Dio.

E’ l’esperienza lacerante di trovare persone che in nome del Dio si opporranno alla forza dirompente del Vangelo dentro il loro cuore. È l’ostilità nei confronti di slanci, desideri, sogni che una persona non si inventa ma riceve in dono dall’intima presenza dello Spirito del Signore Gesù. In nome di Dio cercheranno di uccidere l’unica vera ed entusiasmante esperienza di Dio da loro finora vissuta. Per colpirli, per fare loro tanto male, per farli morire dentro, prima di ucciderli cercheranno di portarli a disprezzare la verità di Dio che aveva conquistato il loro cuore. Cercheranno di affermare come verità la menzogna di un volto di Dio tanto lontana da quella di un Dio che ci è padre e che desidera per ogni uomo che la sua vita fiorisca in bellezza, gioia e pace. Faranno di tutto per minacciare la convinzione che ogni uomo è figlio di Dio e fratello di tutti.

Gesù non nasconde loro questa possibile dolorosissima esperienza. Il semplice pensiero “sta avvenendo ciò che ci aveva detto Gesù” sprigionerà serenità, forze nuove, apertura e consolazione alla azione del Paraclito.

Don Stefano Colombo

Casa Paolo Vi – Concenedo