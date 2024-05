Data pubblicazione 6 Maggio 2024

BERBENNO DI VALTELLINA (SO) – Dramma in montagna nel pomeriggio di lunedì: un 62enne straniero è deceduto verso le 16 a Berbenno, in un luogo impervio nei pressi del Bivacco ai Fop.

Nella caduta che ha visto lo sfortunato precipitare per circa 100 metri, l’uomo è morto sul colpo e i soccorritori hanno potuto solamente constatarne il decesso sul posto.

Sono intervenuti l’eliambulanza di Areu, il Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

RedCro