SILEA: AD ANNONE DI NUOVO ATTIVA LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEL COMPOST

Data pubblicazione 6 Maggio 2024

ANNONE BRIANZA – A partire da oggi, lunedì 6 maggio, presso l’impianto Silea di Annone Brianza è di nuovo attiva la distribuzione gratuita del compost, ottimo fertilizzante naturale per orti e giardini prodotto dalla trasformazione dei rifiuti organici (scarti di cucina e sfalci d’erba).

I cittadini possono ritirare il compost per il proprio uso domestico recandosi presso l’impianto (in località Tassera ad Annone Brianza) dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.15, avendo cura di portare con sé contenitori adatti e il necessario per caricarli (pala o badile).

Sul sito www.sileaspa.it è possibile trovare tutte le indicazioni per il corretto utilizzo del compost in base alle diverse tipologie di coltivazione.

Il servizio era stato momentaneamente sospeso per la presenza del cantiere del nuovo digestore anaerobico grazie al quale i rifiuti organici vengono trasformati da Silea, oltre che in compost, anche in biometano, immesso nelle reti di distribuzione Snam.