CAPRA OROBICA, GLI ALLEVATORI VALSASSINESI SI IMPONGONO A GEROLA ALTA

Data pubblicazione 7 Maggio 2024

GEROLA ALTA (SO) – I capi allevati da Davide Gobbi di Margno e Guido Acquistapace di Crandola vincono la 21a Mostra Interprovinciale della Capra Orobica a Gerola Alta.

In un clima quasi autunnale, tra nuvole e sole e con la neve che ancora contornava i pascoli appena sopra il paese, si sono confrontati 38 allevamenti provenienti da tre provincie: Sondrio, Lecco e Bergamo. Sono stati più di 200 i capi che hanno sfilato nel ring, presentati alla valutazione del giudice ed esperto di razza Stefano Giovenzana, in un confronto serrato e alquanto impegnativo per l’elevata qualità e per i numerosi soggetti mostrati.

Passati in rassegna tutti soggetti, divisi in 9 categorie, si sono quindi distinti la capra “Trilly” di Davide Gobbi di Margno, eletta regina della Mostra, mentre come Re è stato incoronato il becco “Luciano detto Lullu” di Guido Acquistapace di Crandola. Il premio di miglior allevamento – somma dei piazzamenti dei soggetti nelle varie categorie – spetta invece a Elisabetta Licini di Zogno (BG).

Decisamente folta la partecipazione del pubblico che è stato anche coinvolto dagli organizzatori in eventi a tema turistico culturale, con visita ai borghi caratteristici della Val Gerola e ai musei del Bitto e della civiltà contadina.

La kermesse, che rappresenta la variante primaverile di quella autunnale a Casargo, si è svolta per merito di un’efficace concertazione di sforzi e intenti; con Aral (Associazione Regionale Allevatori), il Comune e la Pro Loco di Gerola e della Provincia di Sondrio e della Comunità Montana di Morbegno. Sostanziali sono state anche le numerose aziende, del settore e non, che hanno contribuito in modo significativo riconoscendo alla zootecnia alpina un ruolo fondamentale nella tutela e nel mantenimento dell’ambiente e della biodiversità, connubio strutturale irrinunciabile per un turismo alpino di qualità.

Una manifestazione riuscitissima, aiutata da una giornata dal clima gradevole in un paesaggio da cartolina, in cui le capre sono state le protagoniste della giornata e della manifestazione, in attesa di divenire a breve protagoniste sulle loro montagne.

Di seguito la classifica completa:

Maschi

1 cat becchi 1 Acquistapace Mattia Colico (Lc)

2 Bertoldini Donato Talamona (So)

2 cat becchi 1 Gobbi Davide Margno (Lc)

2 Bertoldini Donato Talamona (So)

3 cat becchi 1 Acquistapace Guido Crandola (Lc) CAMPIONE DELLA MOSTRA

2 Gobbi Davide Margno (Lc)

Femmine

1 cat capre 1 Licini Elisabetta Zogno (Bg)

2 Colli Giovanni Delebio (So)

2 cat capre 1 Mazzoni Flavio Traona (So)

2 Buttera Gionni Pagnona (Lc) e miglior mammella

3 cat capre 1 Colli Giovanni Delebio (So)

2 Mazzoni Flavio Traona (So)

4 cat capre 1 Licini Elisabetta Zogno (Bg) e miglior mammella

2 Acquistapace Guido Crandola (Lc)

5 cat capre 1 Gobbi Davide Margno (Lc) REGINA DELLA MOSTRA

2 Licini Elisabetta Zogno (Bg)

6 cat capre 1 Acquistapace Mattia Colico (Lc)

2 Figoni Giovanni Cosio Valtellino (SoO