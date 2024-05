CANI, STORIE DA CAPO VERDE: I QUATTRO FRATELLI FALCO, FIA, FIGO E FAWN

Data pubblicazione 8 Maggio 2024

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Nuovo episodio della nostra “rubrica a distanza” direttamente da Capo Verde, un arcipelago africano da cui la lecchese Carola ci racconta le sue esperienze e quelle dei cani ospiti al rifugio OSPA. Oggi vi parliamo quattro fratelli, come gli altri in cerca di un futuro migliore in Europa.

“Vi presentiamo il simpaticissimo cucciolotto Falco e le sue sorelle Fia, Figo e Fawn – spiega Carola -. Sono nati tutti il 2 luglio 2023 da mamma Fabiana, di cui vi abbiamo parlato, e al momento hanno 10 mesi. Sono di taglia medio-piccola, tutti molto allegri e giocosi…