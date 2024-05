Data pubblicazione 9 Maggio 2024

MARGNO – Torna in Alta Valle il Torneo “Dol Chile” che per il terzo anno ricorda Achille Gobbi con un combattuto campionato serale di calcio. Le partite di disputeranno all’oratorio di Margno a partire da lunedì 27 maggio e per ogni lunedì, mercoledì e venerdì. La finalissima è in calendario venerdì 5 luglio.