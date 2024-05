DONAZIONE IN MEMORIA: COSA SONO E COME SI AFFETTUANO

Data pubblicazione 9 Maggio 2024

Le donazioni in memoria di un caro scomparso sono delle erogazioni liberali, effettuate per omaggiare e commemorare un defunto. Queste donazioni sono destinate ad organizzazioni no profit ed enti benefici, che si occupano della cura e dell’assistenza di persone che ne hanno necessità.

Si tratta di un gesto liberale importante non solo perché permette a chi sta affrontando un brutto momento della propria vita di trasformare il dolore in un gesto altruistico ma anche perché si tratta di un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Spesso ad effettuare tali donazioni sono colleghi, amici o parenti della persona venuta a mancare al fine di tenere vivo il ricordo della persona scomparsa.

Come effettuare una donazione in memoria?

Per effettuare una donazione in memoria di un caro, è necessario procedere con delicatezza e soprattutto rispetto nei confronti dei congiunti della persona scomparsa.

Pertanto, come prima cosa bisognerebbe mettersi in contatto con i familiari più stretti, così da comprendere le inclinazioni e le preferenze della persona scomparsa e individuare associazioni no profit o cause alle quali la persona scomparsa teneva particolarmente. Ciò consente di rispettare le sue volontà e sostenere cause a lui affini.

Se non ci sono preferenze specifiche, chiedere consiglio alla famiglia può comunque essere utile per prendere una decisione ponderata, oppure per capire se la famiglia stessa si interessa a determinati temi. Dopo aver individuato l’organizzazione giusta, basta utilizzare i diversi metodi messi a disposizione dalla stessa per donare (in genere carta di credito o di debito, bonifico bancario, ecc.).

Al termine della donazione, in genere l’organizzazione scelta si occupa di informare la famiglia del defunto. In caso contrario, è possibile scrivere autonomamente un biglietto di condoglianze, dove si fa riferimento a questo gesto.

Quanto donare?

Una delle domande che spesso ci si pone quando si vuol effettuare una donazione in memoria di un defunto riguarda l’ammontare della donazione stessa. È bene precisare fin da subito che in realtà non è tanto la somma a fare la differenza ma è il gesto.

In altre parole, è importante sapere che non c’è una cifra standard: tutto dipende dalle proprie capacità finanziarie, perché ogni importo può fare la differenza.

Tuttavia, se si ha intenzione di erogare una somma maggiore, è possibile organizzare una colletta o una raccolta fondi tra colleghi del defunto, amici, ecc. per coinvolgere altre persone nel gesto di solidarietà e allo stesso tempo raccogliere una somma più elevata.

Perché fare una donazione in memoria

Possono essere svariati i motivi per i quali fare una donazione in memoria di una persona venuta a mancare. Generalmente tale gesto solidale ha lo scopo di far continuare a vivere la memoria del defunto, ad esempio attraverso il finanziamento di enti e organizzazioni che sono attive in determinati settori molto cari alla persona venuta a mancare.

Un altro motivo, strettamente connesso al primo ovviamente, è quello di fare un gesto significativo. Mediante una donazione, infatti, si può aiutare in modo concreto il prossimo. Ad esempio è possibile creare una borsa di studio da concedere ai più meritevoli in un determinato settore, oppure, finanziare enti ed organizzazioni attive in un determinato ambito e così via.

Che frasi usare per la donazione in memoria

Decidere cosa scrivere per la donazione in memoria della persona venuta a mancare potrebbe essere una cosa non semplice. Un suggerimento potrebbe essere quello di non optare per frasi eccessivamente lunghe oppure complicate, ma di scrivere qualcosa di semplice e genuino. Ad esempio “Con affetto e ricordo eterno di … facciamo questo gesto liberale per onorare la sua vita e il suo spirito generoso che tutt’oggi vive nei nostri cuori”.