MERCATINI DI NATALE. TORNA L’EVENTO NELLE CANTINE DELLA VALVARRONE

Data pubblicazione 30 Novembre 2024

VALVARRONE – Sabato 7 e domenica 8 dicembre l’atteso appuntamento con i mercatini natalizi nelle cantine di Introzzo.

Giunto alla quinta edizione, l’evento propone oltre al tradizionale itinerario per le stradine del centro abitato anche laboratori per bambini e truccabimbi, immancabile il passaggio di Babbo Natale così come non mancheranno momenti di spensieratezza con musica e canti.

Nelle stesse giornate, partecipare ai mercatini sarà l’occasione per visitare la chiesa di Sant’Antonio e la mostra fotografica in sala consiliare.

Per scaldare l’atmosfera nelle aree ristoro si troveranno vin brulé e the, taroz, porchetta, polenta taragna, cioccolate, torte e tante altre golosità.