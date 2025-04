BMT VALSASSINA, NUOVA SFIDA: NASCE IL SANTA CRUZ BMT GRAVITY TEAM ITALIA

VALSASSINA – In Valsassina è tempo di grandi cambiamenti. Durante l’inverno, il team ha lavorato intensamente per rinnovare completamente la propria struttura e prepararsi al meglio per una stagione che segna un importante passo avanti: dal 2025, il BMT Valsassina rappresenterà ufficialmente il prestigioso marchio Santa Cruz.

Non ci si è limitati alla messa a punto delle nuove Santa Cruz V10 insieme ai piloti e ai tecnici, ma è stata creata un’innovativa struttura tecnica per supportare il team negli eventi nazionali e internazionali. Il Santa Cruz BMT Gravity Team Italia sarà infatti protagonista di una stagione ad altissimo livello, gareggiando in Coppa Europa, Campionato Europeo, Coppa Italia e Campionato Italiano.

La squadra che ha sorpreso nella stagione 2024 è stata riconfermata. Patrick Venturi e Matteo Bosco, che sale di categoria, saranno i piloti di punta nella categoria Elite. Davide De Santis e Tommaso Rocca continueranno il loro percorso nella categoria Junior, affiancati da Cesare Mainetti, Edoardo Forzinetti e dalla nuova promessa, il giovane e talentuoso Filippo Turatti.

A dimostrazione del costante impegno del presidente Alberto Mainetti nella crescita dei giovani talenti, il team schiererà anche la giovanissima Martina Spinello, che gareggerà nella categoria Esordienti.

Insieme alla struttura principale, è stato creato un ulteriore supporto dedicato ai velocissimi gemelli Bonanomi, Andrea e Riccardo, che nel 2025 correranno con il Santa Cruz BMT Gravity Team Italia, completando così un roster di altissimo livello.

La gestione tecnica delle Santa Cruz V10 in gara sarà affidata a Nicolò Vesentini e Paolo Bergamini, sotto la guida esperta di Alberto Mainetti.

Per la stagione 2025, il team sarà inoltre protagonista del nuovissimo Campionato All Enduro, con Andrea Basile e Mattia Rovere in sella alle E-Bike Santa Cruz Vala.

“Dopo un lungo inverno di lavoro per adattare le nuove Santa Cruz V10 ai nostri piloti, siamo finalmente pronti per una stagione che si preannuncia entusiasmante – ha commentato il presidente Alberto Mainetti -. Il cambio di marchio ha caricato gli atleti, che non vedono l’ora di affrontare la prima tappa della IXS Cup in Portogallo già nel prossimo weekend. La struttura e i meccanici sono già in viaggio… ora non resta che puntare a risultati sorprendenti!”.