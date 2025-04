I DAZI DI TRUMP COLPISCONO ANCHE TALEGGIO E FLANGE. LE REAZIONI IN VALLE

WASHINGTON (USA) – La scure dei dazi annunciati da Donald Trump si abbatte anche sulle produzioni tipiche del nostro territorio. E tra industrie metalmeccaniche, dell’auto e dell’alimentare, ecco in arrivo una maxi tassa del 25% pure sull’export di flange e del Taleggio Dop.

La notizia dei super dazi, in vigore da domani 2 aprile, ha messo in allarme gli ambienti industriali e politici. E mentre si attendono le contromisure a livello nazionale ed europeo, VN ha raccolto alcune opinioni “a caldo” della notizia rilanciata dall’autorevole Wall Fish Journal.

Emilio Minuzzo della Emilio Mauri di Pasturo conta sulla inevitabile mediazione tra Paesi e comunità: “Siamo certi che la questione si ricomporrà – dichiara il manager dell’azienda casearia – e contiamo sulle capacità di Governo, Ministeri e Regione. L’amico Mauro Piazza (sottosegreario al Pirellone, ndr) si è già attivato e ha affidato all’esperto Umberto Locatelli iniziative di sensibilizzazione sul valore del taleggio e in generale delle nostre produzioni, con un Taragna Day da esportare negli Stati Uniti – sfruttando la nota golosità di Trump”.

Un noto imprenditore del settore delle flange che ha preferito rimanere anonimo, confida al nostro quotidiano di poter “resistere anche a questa dura prova. D’altra parte noi non lavoriamo con le banche, facciamo utili milionari e se questo Donald pensa di crearci dei problemi si sbaglia di grosso. Lui vuole annettere la Groenlandia agli States?Sappia che noi abbiamo acquisito – pezzo dopo pezzo – tutta Cortenova“.

Non sfugge poi come i dazi non riguardino in forma diretta il comparto turistico. L’agenzia di promozione Alta Valsassina risponde alle nostre domande tagliando corto: “Non c’è da stupirsi, il turismo in Valsassina non conta nulla. E noi sulla materia la sappiamo lunga”.

Infine, il presidente della Comunità Montana VVVR Fabio Canepari, contattato dalla redazione, ha declinato l’intervista affermando che è troppo impegnato nel suo ruolo di assessore esterno a Parlasco.

Lucio Persichetti