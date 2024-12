CORTENOVA CALCIO, IL PUNTO DELLA STAGIONE. NEL 2025 SERVE UNA SCOSSA

Data pubblicazione 30 Dicembre 2024

CORTENOVA – Cala il sipario sul 2024 della prima squadra del Cortenova, impaludata a metà classifica nel girone L di Seconda Categoria.

Con l’andata chiusa con una sconfitta casalinga per mano del Mandello si può ammettere che, alla vigilia del campionato, le aspettative erano diverse. I valsassinesi infatti sono oggi decimi nella graduatoria, con 19 punti conquistati in 15 partite. Un ruolino di marcia non certo formidabile e ad ora non sufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio anno: la zona playoff.

Il quinto posto, l’ultimo valido per l’accesso agli spareggi, oggi occupato dal Mandello, dista cinque punti dal team del centro Valle. Una distanza più che colmabile, con tante pretendenti pronte a darsi battaglia per cercare il salto di categoria. Tra queste ovviamente anche il Cortenova che deve sicuramente accelerare il passo nel girone di ritorno per farsi strada e staccare il pass per i playoff.

I dati del girone d’andata non sorridono alla squadra gialloblu: differenza reti in negativo con 17 gol fatti e 21 subiti. In particolare, quello dei valsassinesi è il terzo peggior attacco tra tutte le squadre, davanti solo a Barzanò e Rovinata. A mancare sono soprattutto i gol degli attaccanti: gli infortuni di Busi e Lorenzo Ripamonti hanno tolto a mister Tantardini la possibilità di affidarsi ai due centravanti più puri in rosa, il che ha portato la società a promuovere il giovane Nicolò Tagliaferri dalla juniores per affiancare Diakhate. A conti fatti il miglior marcatore della squadra è Ciresa, difensore autore di cinque reti, tutte da palla inattiva.

Proprio in questi giorni riprendono gli allenamenti al centro sportivo di Bindo, dove Andrea e Giambattista Tantardini cercheranno di preparare al meglio la squadra per la prima uscita, in programma domenica 12 gennaio a Barzago. Di fronte una diretta concorrente per la lotta playoff. All’andata lo scontro sorrise al Cortenova che si impose 2-1 grazie alla doppietta di Busi.

La speranza è che, come accadde nello scorso anno, l’anno nuovo possa dare la scossa alla formazione nostrana, a cui non mancano i mezzi e le motivazioni per sognare in grande.

RedSpo