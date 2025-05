“ITALIAN RAID COMMANDO” A LECCO: PROTESTA L’ANPI

LECCO – Dal 23 al 25 maggio il territorio lecchese ospiterà nuovamente una delle più importanti competizioni militari internazionali “Italian Raid Commando” . Militari in servizio attivo e della riserva provenienti da paesi NATO e nazioni amiche che si eserciteranno tra i comuni della provincia, con una base logistica a Briosco.

L’iniziativa è promossa dall’Unuci Lombardia con il patrocinio del Ministero della Difesa, della Regione Lombardia e delle Province di Monza e di Lecco. L’esercitazione, che si svolgerà in numerosi comuni della provincia di Lecco e bergamaschi, si concluderà in centro a Monza con una sfilata fino in piazza Trento e Trieste dove ci sarà la premiazione finale. Secondo gli organizzatori, rappresenta “la più importante competizione per pattuglie militari riservata a militari in servizio attivo, della riserva e di scuole militari di nazioni della NATO e amiche”.

L’iniziativa ha già sollevato diverse polemiche nella società e nell’associazionismo del territorio. Monza attraverso il Comitato “Monza per la pace” si sta mobilitando per dire no all’”Italian Raid Commando” con flash mob e volantinaggio per le vie del centro (autorizzati dalla Questura).