GIIR DI MONT 2025: TRIONFA MAGNINI, RECORD ROSA PER RUTTO

PREMANA – Giunto al traguardo della sua XXXI edizione, il Giir di Mont incorona nel 2025 il campione italiano Davide Magnini, che ha chiuso il percorso lungo sui 32 km tra gli alpeggi premanesi in 3h14’08”.

Alle sue spalle il norvegese Stian Angermund, altro grande favorito per la gara. A conquistare la terza piazza l’italiano Mattia Tanara.

Quarto posto per il keniota Paul Machoka, terzo nella Uphill di ieri, seguito da Lorenzo Rota Martir del Team Scarpa.

Nella top 20 è arrivato anche Dionigi Gianola, “l’uomo bionico”: emozione in tutta Premana per l’atleta, che aveva avuto un incidente in moto 2 settimane prima dell’edizione 2024 ed era stato operato alle vertebre, ricevendo l’omaggio dei compagni di gara. Gianola ha tagliato il traguardo in 3 ore e 42 solamente un anno dopo il grave incidente.

IL VIDEO DELL’ARRIVO DI DAVIDE MAGNINI:

LA CLASSIFICA FEMMINILE:

Il podio rosa si apre con una notizia speciale: la keniota Valentine Rutto ha infatti stabilito il nuovo record femminile della competizione con un tempo di 3h58’28”, andando ritoccare il primato di Elisa Desco del 2022.

Notizia in aggiornamento.

RedSpo