RAMPEGADA 2025: NELLA GARA PODISTICA TRIONFANO PAREDI E BRAMBILLA

PAGNONA – Ieri si è svolta la 49ª edizione della Rampegada a Pagnona, gara storica organizzata dalla Polisportiva Pagnona con due formule: corsa podistica e mountain bike. Alla manifestazione hanno partecipato quasi 200 atleti complessivamente.

Nella prova podistica, partita con 130 atleti al via, il successo è andato a Simone Paredi dell’Atletica Pidaggia, che ha chiuso in 49’12”. Per la categoria femminile la vincitrice è stata Martina Brambilla del Team Pasturo. La gara podistica rappresentava appunto la 49ª edizione della competizione.

La competizione in mountain bike, giunta alla 31ª edizione, ha visto dominare Andrea Artusi tra gli uomini e Simona Beretta tra le donne, con 19 atleti al traguardo in questa specialità.

La manifestazione conferma la forte tradizione sportiva di Pagnona, con numeri importanti di partecipanti sia a piedi che in bicicletta.

