PASTURO: DOMENICA IL MEMORIAL ERMANNO RIVA E PIERO GIRANI

PASTURO – Domenica si terrà la 14ª edizione della staffetta non competitiva Bike & Run, organizzata da Df Sport Specialist, dedicata al Memorial Ermanno Riva e Piero Girani. L’evento unisce mountain bike e corsa in montagna con partenza da Pasturo.

Prima i partecipanti percorreranno in bici circa 9 chilometri fino all’Alpe Coa, poi i runner saliranno fino al Bivacco Riva-Girani a 1850 metri. È possibile partecipare da soli o in coppia.

La quota di iscrizione è di 5 euro, interamente destinata a scopi benefici, e include pacco gara, assistenza e ristoro. Lo scorso anno hanno partecipato 166 persone con i successi di Moreno Sala e Barbara Sangalli. Tra le coppie Simone Tenderini-Paolo Gianola per i maschi, Paola Radice-Ilaria Balzarotti tra le donne. E Davide Panzeri-Irene Girola in quelle miste.