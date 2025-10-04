L’IPERAL PRENDE FORMA: AVVIATI I LAVORI SULLA PIANA TRA PASTURO E BARZIO

CENTRO VALSASSINA – Sono partiti i lavori per la costruzione del nuovo punto vendita Iperal, situato nella piana che si estende tra i territori comunali di Pasturo e Barzio.

La grande area, destinata a ospitare il supermercato, vede ora l’attività cantieristica in pieno svolgimento con l’impresa incaricata che sta procedendo rapidamente con la posa dei pilastri verticali in cemento armato, fondamenta portanti per l’intera struttura.



Il progetto ha suscitato e continua a sollecitare un ampio dibattito (specie “social”), con i residenti prevalentemente favorevoli a fronte di voci contrarie alla cementificazione del territorio. Le immagini scattate in queste ore mostrano chiaramente il cantiere in espansione, con le colonne che si innalzano sullo sfondo delle montagne della Valsassina, segno concreto dell’avanzamento del progetto. Sul posto si vedono anche gru e mezzi operativi, impegnati nel montaggio della struttura portante.

