DA CREMENO A SINNAI: SABATO IL CORO ‘VALSASSINA’ CANTA IN SARDEGNA

CREMENO – Tutto pronto per la tre giorni del Coro Valsassina in Sardegna. Sabato 11 ottobre, infatti, le voci del gruppo corale di Cremeno saranno protagoniste a Sinnai, vicino a Cagliari nel corso della X Rassegna Corale “Segossini”, nella splendida chiesa di Santa Barbara.

Sarà un’occasione speciale per condividere musica, amicizia e tradizioni insieme ad altri cori: gli amici del Coro In Cordis Jubilo di Pirri e i padroni di casa del Coro Segossini.

“Per noi sarà molto più di un concerto: una trasferta che unisce cultura, emozioni e divertimento, con il piacere di rappresentare la nostra Valsassina in una terra accogliente e ricca di storia come la Sardegna” commenta il presidente della nota formazione corale valsassinese Graziano Combi.

